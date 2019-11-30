Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актёра Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций, которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент не привёл никаких доказательств сказанному, однако ясно, что речь идёт о задержании в понедельник четырёх человек из различных НПО по обвинению в поджоге с целью получения дотаций - задержанные пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которым были причастны.

"Ди Каприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса (в Амазонии - ред.) ... Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та её распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", - заявил Болсонару в ходе встречи со сторонниками, слова президента приводит издание Estadao.

По данным полиции, по меньшей мере три таких НПО - Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria - занимались организацией поджогов ряди получения средств от различных организаций.

В августе актёр и эко-активист Леонардо Ди Каприо и еще ряд филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером 5 миллионов долларов для решения срочных задач по спасению "лёгких планеты".

По информации Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), что площадь с полностью вырубленным (сведенным) лесным покровом в бразильской Амазонии в сентябре увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", начались в августе и вызвали громкую реакцию международного сообщества.