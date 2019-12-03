Неадекватный мужчина совершил серию преступлений, закончившуюся аварией с летальным исходом в Нур-Султане. Финальная часть похождений 23-летнего подозреваемого попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщают местные СМИ, утром во вторник, 3 декабря, мужчина, употребивший изрядную порцию алкоголя, напал на таксиста. Он избил водителя и угнал машину.

Через некоторое время злоумышленник, передвигавшийся на чужом автомобиле, на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и снес двух пешеходов.

Сбитая женщина сорока восьми лет погибла, ребенок 2005 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Предполагаемый виновник инцидента задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.