Мужчина избил таксиста, угнал машину и сбил человека насмерть - ВИДЕО
Неадекватный мужчина совершил серию преступлений, закончившуюся аварией с летальным исходом в Нур-Султане. Финальная часть похождений 23-летнего подозреваемого попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Как сообщают местные СМИ, утром во вторник, 3 декабря, мужчина, употребивший изрядную порцию алкоголя, напал на таксиста. Он избил водителя и угнал машину.
Через некоторое время злоумышленник, передвигавшийся на чужом автомобиле, на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и снес двух пешеходов.
Сбитая женщина сорока восьми лет погибла, ребенок 2005 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Предполагаемый виновник инцидента задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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