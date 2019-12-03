https://news.day.az/world/1181829.html Группу туристов едва не смыло волной в море - ВИДЕО
Группу туристов едва не смыло волной в море - ВИДЕО
Туристов, отдыхающих в Сочи, едва не смыло сильной волной в море. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона.
На кадрах видно, как несколько человек во время шторма подошли очень близко к воде, чтобы запечатлеть стихию. Мгновение спустя им пришлось убегать от накатывающей на берег волны, передает Day.Az со ссылкой на sochi-express.ru.
Добравшись до безопасного места, некоторые из них продолжили снимать бушующее море на видео.
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