Туристов, отдыхающих в Сочи, едва не смыло сильной волной в море. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона.

На кадрах видно, как несколько человек во время шторма подошли очень близко к воде, чтобы запечатлеть стихию. Мгновение спустя им пришлось убегать от накатывающей на берег волны, передает Day.Az со ссылкой на sochi-express.ru.

Добравшись до безопасного места, некоторые из них продолжили снимать бушующее море на видео.

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