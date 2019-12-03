В Мытищах мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД за невинное замечание. Местный житель с собакой решил перейти дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД Андрей Кулигин заметил это и подошел сделать замечание. Мужчина на просьбу отреагировал неадекватно: ударил полицейского ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как после недолгого разговора с сотрудником ГИБДД злоумышленник достает нож, наносит удар полицейскому и пытается скрыться.

Напарник и один из прохожих, который снимал видео, пытались оказать первую помощь раненому полицейскому. Сейчас, по информации МВД, мужчина доставлен в больницу. По предварительным сведениям, его жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

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