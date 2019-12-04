Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США на следующей неделе намерен провести голосование по законопроекту, подразумевающему введение санкций в отношении России. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, голосование намечено на 11 декабря. Законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в феврале текущего года из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина). В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.