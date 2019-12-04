Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в Киркуке. Об этом сообщил во вторник телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на иракские силовые структуры, передает ТАСС.

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Как отмечается, он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения аль-Багдади. Террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.