Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что состоявшийся во вторник в Лондоне саммит с участием лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании прошел хорошо.

"[Четырехсторонний саммит по Сирии] прошел весьма хорошо", - приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.

Встреча лидеров четырех стран по этой теме проводилась впервые. Наряду с Эрдоганом в нем также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Темы или другие детали саммита в настоящий момент не уточняются.