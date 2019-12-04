https://news.day.az/world/1181929.html Cаммит по Сирии в Лондоне прошел "весьма хорошо" - заявление Эрдогана
Cаммит по Сирии в Лондоне прошел "весьма хорошо" - заявление Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что состоявшийся во вторник в Лондоне саммит с участием лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании прошел хорошо.
"[Четырехсторонний саммит по Сирии] прошел весьма хорошо", - приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.
Встреча лидеров четырех стран по этой теме проводилась впервые. Наряду с Эрдоганом в нем также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Темы или другие детали саммита в настоящий момент не уточняются.
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