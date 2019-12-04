Президент США Дональд Трамп организовал "беспрецедентную кампанию" по созданию препятствий расследованию в рамках процедуры его импичмента. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник докладе, который подготовили демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Республиканцы комитета не согласны с такой позицией и ранее обнародовали собственную версию доклада, в котором отвергли основные доводы демократов, инициировавших процедуру отстранения от власти американского президента, передает ТАСС.

"Президент Трамп начал беспрецедентную кампанию по препятствованию расследованию", - говорится в документе.

При этом авторы доклада отметили, что "во многом благодаря патриотизму и смелости государственных служащих, которые предоставили [занимающимся расследованием] комитетам прямые доказательства действий президента, комитеты вскрыли существенные нарушения" со стороны главы вашингтонской администрации.

Помимо этого, демократы обвинили президента в запугивании свидетелей с целью помешать их сотрудничеству с Конгрессом. "Президент Трамп публично выступал с нападками и запугивал свидетелей, которые в соответствии с законно выданными повестками выступали [перед законодателями] и давали показания о его (Трампа - прим. ТАСС) неправомерных действиях", - сказано в докладе.

Среди тех, кто подвергся нападкам со стороны Трампа, конгрессмены назвали бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александера Виндмана, помощницу вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс и неназванного сотрудника американской разведки, подавшего жалобу на президента США, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в его отношении. При этом законодатели также подчеркнули, что запугивание свидетелей в США считается федеральным преступлением, в качестве наказания за которое предусматривается до 20 лет лишения свободы.

Позднее во вторник в спецкомитете должно состояться голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.