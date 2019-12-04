В Санкт-Петербурге узбекистанец спас 50 пассажиров из горящего автобуса, рассказали в пресс-службе ОАО "Третий парк".

Водитель автобуса маршрута № 211 выехал от метро "Черная речка" в районе 11:40, а уже около 12 часов заметил позади автобуса черный дым. Мужчина остановился у гостиницы "Балтиец", открыл сразу три двери и объявил об эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на life24.uz.

Водитель попытался самостоятельно потушить автобус тремя огнетушителями. К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено, - объяснили в пресс-службе.

В ОАО "Третий парк" "ПД" подтвердили, что в ЧП никто не пострадал. Покинувшие автобус пассажиры благополучно сели на следующий автобус.

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