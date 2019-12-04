https://news.day.az/world/1181959.html Сильный взрыв в России, обрушился жилой дом - ВИДЕО
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Сильный взрыв в России, обрушился жилой дом - ВИДЕО
Стена четырехэтажного жилого дома обрушилась под Белгородом после взрыва бытового газа. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.
"Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж", - сказал собеседник агентства.
Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области, на улице Южная в поселке Яковлево. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали пять человек.
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