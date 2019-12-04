Трагикомичный инцидент, случившийся на улице бразильского населённого пункта 29 ноября, попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Неизвестный налётчик, угрожая пистолетом, заставил водителя покинуть салон автомобиля. Автовладелец подчинился приказу и успел отбежать от своего транспортного средства на приличное расстояние, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Тем временем угонщик не смог тронуть с места машину и жестом позвал автовладельца, чтобы он помог совершить угон его же машины.

Чем бы закончилось противостояние автотехники и воришки, остаётся только догадываться, но приехавшие стражи правопорядка разрядили обстановку и арестовали неудачливого злоумышленника.

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