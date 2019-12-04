https://news.day.az/world/1181995.html В акватории двух турецких городов отменены все морские рейсы
В акватории двух турецких городов отменены все морские рейсы
В Мраморном море, в акватории турецкой провинции Стамбула, а также в провинции Бурса, в связи с густым туманом отменены морские рейсы, сообщает Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, отменены десять морских рейсов, об их переносе не сообщается.
Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 27 ноября.
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