Леопард пожалел детёныша антилопы и на два часа продлил ему жизнь - ВИДЕО
Туристы, обосновавшиеся на территории комплекса Royal Malewane (парк Крюгера, ЮАР), стали свидетелями необычной картины, когда леопард поймал детёныша антилопы ньяла, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Андре Фурье, работающий гидом в сафари-парке, запечатлел невероятную сцену во время совместного времяпрепровождения маловероятных друзей.
Со слов работника парка, леопард, не встретив сопротивления со стороны потенциальной добычи, утратил инстинкт хищника и на протяжении около двух часов сопровождал маленького обитателя парка.
Но в конечном итоге дикая кошка проголодалась и употребила в пищу маленького "попутчика".
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