Туристы, обосновавшиеся на территории комплекса Royal Malewane (парк Крюгера, ЮАР), стали свидетелями необычной картины, когда леопард поймал детёныша антилопы ньяла, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Андре Фурье, работающий гидом в сафари-парке, запечатлел невероятную сцену во время совместного времяпрепровождения маловероятных друзей.

Со слов работника парка, леопард, не встретив сопротивления со стороны потенциальной добычи, утратил инстинкт хищника и на протяжении около двух часов сопровождал маленького обитателя парка.

Но в конечном итоге дикая кошка проголодалась и употребила в пищу маленького "попутчика".

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