Одна из крупнейших авиакомпаний мира американская United объявила, что заменит старые модели самолетов Boeing новыми Airbus A321XLR - 50 таких машин закупят начиная с 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолеты Airbus заменят 53 имеющихся у компании лайнера Boeing 757. Решение принято на фоне продолжающихся проблем Boeing, чьи новейшие лайнеры 737 MAX не поднимаются в воздух с марта нынешнего года после двух авиакатастроф в Эфиопии и в Индонезии.

A321XLR - это последняя модификация модели A321neo. Самолет потребляет на 30% меньше топлива на пассажира, чем модели предыдущего поколения. Он также отличается рекордным радиусом полета для узкофюзеляжных самолетов - до 4,7 тысячи морских миль (8,7 тысячи километров). В частности, самолет позволяет осуществлять беспосадочные перелеты из восточной части CША в Европу.

По заявлению исполнительного вице-президента United Эндрю Носеллы, новая модель позволит авиакомпании расширить сеть маршрутов и даст пассажирам больше выбора в их путешествиях. Низкое энергопотребление самолета позволит авиакомпании продвигаться к своей цели - снизить выбросы двуокиси углерода на 50% к 2050 году по сравнению с 2005 годом.

Авиакомпания не сообщила, в какую сумму обошлась покупка.