Степашка, Филя и Каркуша - теперь в тренде. Герои передачи "Спокойной ночи, малыши!" впервые сошли с экранов на подиум ГУМа, где представили свой новый имидж.

Он теперь более современный. Вместо неброских ночных пижам - толстовки с яркими принтами, штаны оверсайз, брендовые шапки. Также появится и коллекция с символикой персонажей - уже для людей. Её разработал один из самых известных в стране модельеров Игорь Гуляев. Сами Степашка и Филя, кажется, в восторге от первой за полвека такой серьезной смены стиля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я счастлив! Я так хлопал так мне все понравилось", - отметил Степашка.

"Ой, мне тоже очень понравилось, я впервые на подобном шоу и никогда раньше не был на показах моды, и то, что это приурочено к юбилею нашей программы, вдвойне приятно", - подчеркнул Филя.

В этом году передача отмечает свой день рождения - 55 лет на экране.

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