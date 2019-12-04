В Братске (Иркутская область) врач бригады скорой помощи, приехав на вызов к ребенку, начала искать возможный диагноз в Интернете, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

На этих кадрах видно, что женщина сидит со смартфоном и зачитывает комментарии офтальмологов. По ее словам, можно предположить, что она просматривала обсуждения в интернет-форуме. Рядом с ней лежит грудной ребенок, который, видимо, и нуждался в медицинской помощи. Примечательно, что врач с трудом произносит слово "сукровица".

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