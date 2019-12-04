Юг России сегодня проснулся под белой шапкой снега. В Краснодарском крае за ночь прошли первые снегопады. И утром на дорогах были десятибалльные пробки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В основном, из-за спецтехники, которая отправилась все это убирать.

Резкого похолодания не выдержали трубы в Нарьян-Маре - город остался без воды.Режим ЧС ввели в поселке под Иркутском из-за аварии на тепловых сетях.

И совсем злую шутку погода сыграла с жителями Коми. Там похоронной процессии пришлось прокладывать себе путь через сугробы. Дорогу до кладбища расчистили не до конца. Ждать было слишком холодно, в итоге гроб повезли на санях.

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