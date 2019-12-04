Пользователи интернета пытаются подсчитать количество пассажиров, которые попали в ДТП из-за того, что водитель автомобиля был нетрезв.

Впрочем, наверняка, все, кто сидел во врезавшейся машине, тоже не отказали себе в нескольких порциях алкоголя, ведь только так можно объяснить чрезмерное количество людей в салоне, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сценку, во время которой из транспортного средства начинают вылезать всё новые и новые участники, зрители уже сравнили с классическим комическим номером, известным как "клоунский автомобиль". Эта знаменитая шутка тоже заключается в том, что из достаточно маленькой машинки выходит слишком большое количество клоунов.

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