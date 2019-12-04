https://news.day.az/world/1182191.html Мощный взрыв на китайском заводе, есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв на китайском заводе, есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере семь человек погибли, множество пострадали в результате взрыва на заводе по производству пиротехники в китайской провинции Хунань, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Взрыв произошел в 7.50 в городском уезде Люян.
К настоящему моменту известно о семи погибших, число пострадавших уточняется.
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