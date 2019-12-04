Разбитые высокопрочные стекла Tesla Cybertruck уже стали интернет-мемом. Кто только не шутил над новым электропикапом - интернет буквально переполнили различные фотожабы. В BMW решили воспользоваться ситуацией и, что называется, хайпануть, передает Day.Az со ссылкой на autocentre.ua.

Баварцы выпустили в Twitter новую рекламу бронированного BMW X5 Protection VR6, где особо подчеркнули, что пуленепробивные стекла кроссовера обеспечивают защиту от осколков в случае попадания металлического шара. Напомним, именно таким шариком проверяли на прочность стекла Tesla Cybertruck.

Конечно, новый BMW X5 Protection - не конкурент электропикапу Тесла. Собственно, Cybertruck и не позиционируют именно как бронированный авто. БМВ же способен выдержать попадания из автомата Калашникова, а опционная бронированная крыша защищает от взрыва 200 граммов пластида С4.

К тому же, цена 530-сильного BMW X5 Protection стартует с 82 тыс. долларов тогда, как самый доступный пикап Тесла стоит $39 900. Но в Мюнхене по-видимому посчитали, что лишняя реклама не повредит. Напомним, что ранее перепалку с Tesla в Twitter устроил Ford.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.