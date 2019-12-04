https://news.day.az/world/1182231.html Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
Укладка труб газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии будет завершена в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода "Турецкий поток" в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.
По словам Путина, достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров.
"Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом", - отметил российский лидер.
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