В гостинице Kempinski в Малаге установили рождественскую елку, которую украсили драгоценными камнями: белыми, розовыми и черными бриллиантами и ювелирными украшениями от мировых брендов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Наряду с бриллиантами, дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, а также напечатанными на 3D-принтере шоколадными павлинами, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов. Стоимость рождественской ели оценили в 15 млн долларов. Дизайнером выступил Дебби Уингхэм.

В 2010 году отель Emirates Palace в Абу-Даби украсил дерево браслетами, ожерельями и часами - на сумму 11 млн долларов, став мировым рекордом Гиннесса за самое дорого украшенное дерево.