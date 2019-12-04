https://news.day.az/world/1182260.html Генсек НАТО прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Генсек НАТО прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую комментировать инцидент с объявлением ФРГ персона нон-грата двух дипломатов РФ, однако отметил, что необходимо справляться со сложными отношениями с Москвой, если пока не удается их улучшить, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее МИД ФРГ объявил персона нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. При этом Германия не намерена призывать своих союзников последовать своему примеру и высылать российских дипломатов, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.
На пресс-конференции в Лондоне журналисты задали вопрос Столтенбергу, как он может оценить призыв Парижа к стратегическому диалогу после событий в Германии.
"Мы в НАТО выступаем за диалог с РФ, потому что она наш самый большой ближайший сосед. Мы должны стремиться к лучшим отношениям. Но даже если мы не можем добиться улучшения отношений в ближайшей перспективе, мы должны справляться со сложными отношениями", - сказал генсек НАТО.
Он отметил, что нужна "прозрачность и предсказуемость, чтобы избегать инцидентов, чтобы они не выходили из-под контроля и не создавали действительно опасные ситуации".
"Мы верим в диалог, но с позиции сдерживания и обороны", - добавил Столтенберг.
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