"Мы в НАТО выступаем за диалог с РФ, потому что она наш самый большой ближайший сосед. Мы должны стремиться к лучшим отношениям. Но даже если мы не можем добиться улучшения отношений в ближайшей перспективе, мы должны справляться со сложными отношениями", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что нужна "прозрачность и предсказуемость, чтобы избегать инцидентов, чтобы они не выходили из-под контроля и не создавали действительно опасные ситуации".

"Мы верим в диалог, но с позиции сдерживания и обороны", - добавил Столтенберг.