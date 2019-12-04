ЕС призывает Турцию, которая заключила с Ливией меморандум о разграничении морских пространств, уважать суверенные права соседних государств, в том числе Греции и Кипра, и воздерживаться от подрыва региональной безопасности, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости