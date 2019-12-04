Сделка по снижению объемов добычи нефти ОПЕК+ должна быть продлена до конца 2020 года. Такое мнение высказал журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, у нас есть позитивный сигнал со стороны рынка. И что касается моего мнения, мы должны продлить существующие договоренности по объемам добычи нефти минимум на весь 2020 год. Это наше мнение, но, в то же время, мы гибкие и конструктивно настроены, и готовы слушать предложения наших коллег из ОПЕК и "не ОПЕК", и готовы идти на консенсус", - отметил министр.