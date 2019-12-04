Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад направился в Кабул и Доху, где встретится с руководством Афганистана и талибами для ускорения мирного процесса, сообщил госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о возобновлении мирных переговоров, которые были прерваны незадолго до планировавшегося подписания соглашения по Афганистану в США. Президент СШA Дональд Трамп заявлял, что прервал переговоры из-за терактов, ответственность за которые взяли на себя талибы.

"Спецпредставитель по примирению в Афганистане, посол Залмай Халилзад направился 3 декабря в Кабул и Доху. В Кабуле спецпредставитель встретится с представителями правительства Афганистана и другими лидерами страны, чтобы обсудить недавний визит президента Трампа и то, как лучше поддержать ускорение усилий по привлечению всех сторон к внутриафганскому диалогу", - говорится в сообщении госдепа.

"В Дохе посол Халилзад вновь присоединится к переговорам с "Талибаном", чтобы обсудить шаги, которые могут привести к внутриафганским переговорам и мирному завершению войны, конкретно - к сокращению насилия, которое приведет к прекращению огня", - уточнили в госдепе.