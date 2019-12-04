Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о "смерти мозга" НАТО.

Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az.

Американский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс занимает самую сильную позицию за всю историю.

Глава Белого дома отметил, что во время переговоров с президентом Франции, он, Макрон, взял свои слова о "смерти мозга" НАТО обратно.

"Он видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются", - подчеркнул Трамп.