https://news.day.az/world/1182283.html Макрон отказался от слов о «смерти мозга» НАТО - заявление Трампа
Макрон отказался от слов о «смерти мозга» НАТО - заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о "смерти мозга" НАТО.
Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az.
Американский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс занимает самую сильную позицию за всю историю.
Глава Белого дома отметил, что во время переговоров с президентом Франции, он, Макрон, взял свои слова о "смерти мозга" НАТО обратно.
"Он видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются", - подчеркнул Трамп.
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