Этот возможный ход развития событий должен учитывать каждый нефтяной трейдер, так как подобное развитие ситуации повлияет на изменение цен на нефть с большей вероятностью, чем Трамп или ОПЕК, если рынки правильно это интерпретируют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в прошлую пятницу премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в отставку. Иранцы пытались не допустить этого, потому что хрупкость иракского правительства грозит захватом власти Тегераном.

Этот шаг вдохновит протестующих еще больше. Одной отставки Махди было недостаточно. В конце концов, с 25 октября было убито около 400 протестующих. Чтобы покончить с этим, нужно больше, чем отставка Махди.

Это общенациональные протесты, которые выходят за рамки межконфессиональных различий, даже если большинство протестов проходят в провинциях с преобладающим шиитским населением, в то время как провинции суннитов все еще шокированы конфликтом с ИГИЛ.

На первый взгляд, речь идет об отсутствии основных услуг в богатой нефтью стране, которая не может поставлять своему населению регулярное электричество или питьевую воду. Однако на самом деле речь идет о массовой коррупции и порочной системе, которая привела к массовой безработице среди молодежи и разрушенной системе образования и здравоохранения.

Иранское влияние не давало возможности привести к отставке Махди. Так продолжалось вплоть до пятницы, когда великий аятолла Али аль-Систани выступил на стороне протестующих после критики со стороны шиитов. Одно слово от Систани привело к отставке Махди и заставило Высший судебный совет Ирака квалифицировать репрессии против протестующих как "преступление".

Отставка Махди - единственное, что стало причиной задержки серьезного вооруженного конфликта между протестующими и силами безопасности в Южном Ираке, где находится вся нефть.

Тем не менее этого недостаточно, чтобы успокоить протестующих, пусть это сдержало ненадолго наступление на богатый нефтью юг. То, что этого недостаточно, уже видно на примере призывов к отставке следующего премьер-министра, которые звучат еще до того, как его назначат.

Что поставлено на карту, если протестующие берут Басру? 5 млн баррелей нефти в день, 12% мировых доказанных запасов нефти и тонна иностранных инвестиционных денег.

Китай - крупнейший покупатель иракской нефти и один из крупнейших инвесторов в иракскую нефтегазовую отрасль. PetroChina и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) осуществляют здесь крупные инвестиции. Так, у PetroChina 25%-я доля в гигантском проекте "Западная Курна-1", контрольный пакет которого принадлежит Exxon. CNPC добывает около 2 млн баррелей в сутки со своих месторождений в Румайле и Халфайя на юге Ирака.

В сентябре Basra Oil Company подписала контракт с китайцами на разработку 80 нефтяных скважин на гигантском месторождении Majnoon в Басре.

Поскольку к концу этого года Китай надеется увеличить продажи нефти из Ирака на две трети, до 850 тыс. баррелей в сутки, сейчас он с трепетом наблюдает за ситуацией в Ираке.

По данным Forbes, за последние 9 лет Россия также инвестировала в энергетическую промышленность Ирака более $10 млрд. "ЛУКОЙЛ" ведет разработку месторождения "Западная Курна-2" в Басре, на которое приходится около 9% от общего объема добычи нефти в Ираке. "Газпром" проводит инвестиции в Центральном Ираке и северном регионе Курдистана, также есть контракты "Стройтрансгаза" в провинции Анбар.

Возможно, компания Exxon строила предположения о том, куда подуют иракские ветры этим летом, когда возникла неопределенность на фоне участия нефтяного гиганта в проекте стоимостью $53 млрд по увеличению добычи нефти в Ираке на его южных месторождениях.

Еще один вопрос: осмелятся ли протестующие посягнуть на иракскую нефть?

Есть все признаки того, что осмелятся. Они заблокировали дороги, ведущие к пяти нефтяным месторождениям в Басре, и гнев Багдада, по поводу того, куда идут все эти нефтяные деньги, перекинулся - необратимо - на нефтяную провинцию.

Им хватило смелости сжечь иранское консульство и даже напасть на проиранское здание безопасности, прекрасно зная, что ответная реакция будет крайне жестокой.

Ираку не хватает времени. И поскольку политическая элита сегодня собирается обсудить дальнейшее развитие событий и кандидатуру следующего премьер-министра, Иран будет представлять командир Корпуса стражей Исламской революции Кассем Солеймани, который будет поддерживать выбор Тегерана по замене Махди.

Все это происходит на фоне продолжающихся протестов в ключевых шиитских религиозных городах Ирака - Наджафе и Кербеле, где силы безопасности обстреливали боевыми патронами демонстрантов ночью. А рынок тем временем обеспокоен тем, что Трамп объявил о приостановке торговой сделки, а ОПЕК заявила о более глубоком или более длительном сокращении производства.

Отставка Махди помогла немного поддержать цены на нефть, но рынок никогда не был геополитическим гением, о чем говорят заявления членов ОПЕК о том, что может произойти дальше.

Трейдеры должны следить за реальными событиями в Ираке, которые могут привести к значительным перебоям с поставками. Это то, чего каждый трейдер, работающий с нефтью, ждал более года.

У иракского правительства есть 2 варианта: полномасштабные репрессии, то есть кровопролитие еще бОльшее, чем уже было, либо крупная реформа, на которую оно явно не способно, особенно под иранским влиянием.

Рынок также должен отреагировать на явную опасность, с которой сталкиваются 12% мировых запасов нефти, даже если на первый взгляд кажется, что ситуация в Ираке стабилизируется.