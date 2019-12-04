Президент России Владимир Путин в рамках совместной пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода "Турецкий поток" и пригрозил найти альтернативные варианты реализации этого проекта в случае отказа Софии в содействии.

Об этом сообщает корреспондент РБК, передает Day.Az.

По словам российского лидера, болгарские власти сознательно затягивают строительство "Турецкого потока" на своей территории, несмотря на многократные заверения в обратном, а также неоднократные просьбы Москвы обеспечить поставку российского газа через Турцию в Болгарию.

Как отметил Путин, официальная София много раз обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать этот проект после того, как она сорвала реализацию газопровода "Южный поток". "Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную", - сказал президент.

Путин предложил посмотреть, как "Турецкий поток" будет реализовываться на территории Болгарии в ближайшее время. "Если болгары не хотят - не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - заключил Путин.

Глава государства счел возможным участие Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток". "Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии почти готов, 90% уже уложено труб", - уточнил он. Путин также сообщил, что укладка труб продолжения "Турецкого потока" на территории Сербии будет закончена в ближайшие несколько недель.

Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря. Совокупная длина трубы - 930 км, сухопутная часть имеет протяженность 180 км. Одна из ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой нитки завершили в апреле 2018 года, а вторая по-прежнему строится. Обе планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство газопровода "Южный поток" началось в конце 2012 года. Первоначально две ветки должны были пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты так и не были утверждены. Мощность "Южного потока" должна была составить 63 млрд куб. м газа в год. В декабре 2014 года Россия объявила о прекращении работы над проектом, по которому природный газ планировали доставлять в болгарскую Варну по дну Черного моря. В качестве причины отказа в Москве назвали неконструктивную позицию Евросоюза.