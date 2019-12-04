Участники саммита НАТО, завершившегося в среду, выступили за создание рабочей группы, главной задачей которой стало бы определение пригодности российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турции для общей системы обороны альянса.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет единица вооружения, не соединимая с остальными в интегрированной системе, которая хорошо работает. После [этого] НАТО, как и всем государствам, которые будут задействованы в попытках наладить против воли взаимодействие [с C-400], предстоит обновить существующие протоколы, - пояснил французский лидер. - Поэтому мы хотим, чтобы была учреждена рабочая группа с генсеком НАТО и его командой, чтобы она продолжила изучать этот вопрос и позволила получить разъяснения".

Макрон вновь подчеркнул необходимость избавиться от неясностей по техническим вопросам и получить соответствующие разъяснения от Турции. "Я не специалист, конечно, но мое понимание на основе тех документов, которые мне дали, таково: взаимодействие просто невозможно", - добавил он.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.