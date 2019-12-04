Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что в ходе состоявшейся ранее в этот же день встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом затрагивал вопрос закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако деталей этой части беседы не привел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили об этом немного, вы [обо всем] услышите", - ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО в Лондоне.

Отметим, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для чего в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.