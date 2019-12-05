https://news.day.az/world/1182304.html Взрыв на горнолыжном курорте в Польше - строение рухнуло
Взрыв на горнолыжном курорте в Польше - строение рухнуло
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что в нем проживали восемь человек. На данный момент неизвестно, есть ли кто-то под завалами.
Как указывает агентство со ссылкой на местное радио, 12 пожарных бригад принимают участие в спасательной операции.
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