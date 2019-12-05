Администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, президент США Дональд Трамп примет решение по поводу наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке в течение декабря. Не исключено, что Трамп ограничится переброской меньшего числа американских военных и боевой техники, чем ему предлагает Пентагон.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают вероятную переброску дополнительных сил в качестве средства сдерживания Тегерана в случае его попыток отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций. Ряд американских должностных лиц, однако, тревожится, что наращивание военного присутствия США в регионе, наоборот, спровоцирует Иран на решительные шаги или же приведет к переходу ситуации к вооруженному конфликту.

Как заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.