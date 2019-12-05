На очередные слушаниях по процедуре импичмента американского лидера Дональда Трампа, которые начались в юридическом комитете палаты представителей США, слышна почти одна лишь критика в адрес президента.

Такие выводы можно сделать из прямой трансляции слушаний на телеканале CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Профессор Памела Карлан из Стэндфордского университета сказала, что Трамп во время телефонного звонка 25 июля с украинским главой Владимиром Зеленским сказал три слова: "Сделайте нам одолжение".

"Он [Трамп] использовал королевскую власть... Это было не одолжение для Соединенных Штатов. Он должен был сказать "сделай мне одолжение", - заявила Карлан.

Профессор юридического факультета Гарвардского университета Ноа Фельдман не стал молчать, когда его спросили сегодня, существует ли необходимость в импичменте. Он ответил, что импичмента при злоупотреблении властью не избежать.