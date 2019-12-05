В аэропортах Москвы было задержано и отменено более 30 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания", передает Day.Az.

По данным на 01.38 (баку), в Домодедово задержано 2 рейса и 11 - отменено.

Кроме того, во Внуково 16 рейсов задержано. В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют. На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.