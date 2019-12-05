Международный турнир по воздушной атлетике, проходивший в конце ноября в Риге, был отмечен несчастным случаем. В конце выступления россиянки Евгении Асоновой порвался трос, на котором был закреплен снаряд. 30-летняя гимнастка рухнула с 8-метровой высоты и получила тяжелые травмы тела, передает Day.Az со ссылкой на delfi.ee.

Из спортивного зала гимнастку доставили в больницу, где ее экстренно прооперировали.

"У нее сломаны два позвонка, ушиб спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах. Самостоятельно передвигаться спортсменка не может. Встанет ли она на ноги - врачи не могут пока сказать", - сообщила в социальных сетях ее тренер Елена Кустова.

До поездки в Ригу гимнастка работала фитнес-тренером в Москве, но теперь она вряд ли сможет вернуться к этой работе. Мужа и детей у нее нет.

В настоящий момент Асонову перевезли в Москву - впереди длительная реабилитация в больнице. Одна неделя пребывания стоит 80 000 рублей (примерно 1130 евро). Начат сбор средств.

"По факту несчастного случая латвийская полиция завела уголовное дело", - добавила тренер спортсменки.

В международном турнире по воздушной атлетике участвовали представители шести стран.

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