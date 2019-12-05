В Калифорнии полицейские застрелили давно разыскиваемого торговца наркотиками из-за того, что тот слишком долго доставал пистолет., передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео спецоперации было опубликовано полицейским департаментом города Модесто в Facebook.

29 ноября полицейские прибыли в мотель, где скрывался наркодилер. Правоохранители постучали в номер, однако им никто не открыл. Тогда они открыли дверь и попросили находившуюся там женщину выйти. В этот момент в комнату зашел подозреваемый, он подошел к кровати и начал медленно оттуда что-то доставать.

Позже он вытащил пистолет и попытался направить в сторону полиции, однако был ликвидирован.

Проводится расследование.

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