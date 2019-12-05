"Краш-тест" на миллионы: как девушка на Audi снесла 13 авто и столбы - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с моментом массовой аварии в Санкт-Петербурге. На Выборгском шоссе столкнулись сразу 13 машин.
На кадрах с видеорегистратора запечатлено, как белая иномарка Audi на огромной скорости сносит все на своем пути - машины, которые стояли на перекрестке и приняли основной удар, а также столбы. Дальше цепная реакция - и еще 11 покореженных автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Проезжая часть усеяна обломками. Движение практически парализовано. О пострадавших пока не сообщается. Но, как удалось узнать, травмы получили несколько водителей. В ГИБДД уже разбираются в обстоятельствах ДТП.
Машина, судя по надписи, принадлежит автосалону. По предварительным данным, за рулем находилась девушка. При этом она не имела прав на управление машиной.
Ущерб от ДТП может составить несколько миллионов.
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