Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco проведет первичное публичное размещение (IPO) своих акций по верхней цене диапазона - 32 саудовских риала ($0,27) за одну акцию. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, "Saudi Aramco оценила предстоящее IPO в 32 риала за акцию".

Как указали источники, официальное объявление цены акции на IPO этой саудовской нефтяной компании будет сделано Saudi Aramco "поздно вечером в четверг".

Саудовская Аравия намерена разместить 1,5% акций нефтяной компании. По данным агентства Bloomberg, если эта сделка пройдет по высшей ценовой категории, то она принесет $25,6 млрд, превзойдя продажу в 2014 году акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которая принесла $25 млрд и до сих пор считается крупнейшей в мире.

Стоимость саудовской нефтяной компании при размещении по верхней границе ценового диапазона IPO составит $1,71 трлн.