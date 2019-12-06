Крупный скандал сейчас разгорается на Чемпионате по настольному теннису в Хорватии. Местная полиция приняла двух нигерийцев, приехавших на соревнования, за мигрантов и депортировала из страны.

Мужчины отправились на прогулку по Загребу. При этом, как они утверждают, их паспорта остались в хостеле. В какой-то момент к ним подошли полицейские, чтобы проверить документы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

А когда их не оказалось - спортсменов забрали в участок и больше с ними не церемонились.

"Со мной никогда такого не было. Один из полицейских сказал - если ты двинешься, я тебя пристрелю. Я был напуган, начал плакать. Другой парень, из Пакистана, сказал, чтобы я не плакал, что мы едем в лагерь мигрантов на автобусе. Я закричал: "Лагерь? У меня же виза. Я тут легально!", - рассказывает спортсмен.

Нигерийцев привезли к границе с Боснией и Герцеговиной, повели через лес в лагерь мигрантов. Лишь к концу ноября им удалось выйти на связь и рассказать о случившемся. Вот по некоторым данным, это все оказалось прикрытием, и они действительно хотели попросить убежища в стране.

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