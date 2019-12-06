Большим провалом обернулось решение жителя Бразилии угнать автомобиль средь бела дня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах вооруженные люди блокируют автомобиль, после чего вооруженный человек в маске приказывает водителю покинуть салон. Тот с поднятыми руками поспешил уйти прочь с места инцидента, опасаясь за свою жизнь.

Однако преступник оказался не очень сообразительным: мужчина не смог завести машину и тронуться с места.

Как только на место происшествия прибыли полицейские, он лег на землю вниз лицом и сдался.

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