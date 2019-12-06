Крупнейшее IPO в истории состоялось. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco провела размещение по верхней границе заявленного диапазона цен. Однако эйфория может пройти очень быстро.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, инвесторы купили бумаги по 32 риала (0,27 доллара) за штуку. Общий объем размещения составил 25,6 млрд долларов, а капитализация компании оценивается в 1,7 трлн долларов.

Спрос на бумаги в пять раз превысил предложение и составил 119 млрд долларов. Розничные инвесторы купили около трети размещаемых акций, институциональные - оставшиеся две трети.



При этом крупные западные инвесторы отказались участвовать в IPO. По их мнению компанию оценили слишком дорого. Дивидендная доходность Saudi Aramco при текущих ценах составляет около 4,5%, тогда как у Exxon Mobil этот показатель находится на уровне 5%, а у Shell ­- 6,5%.



Стоит отметить, несмотря на успех, результаты далеки от того, о чем мечтали представители королевской семьи еще несколько лет назад.



Изначально Эр-Рияд рассчитывал продать 5% акций Aramco на бирже в США или в Европе и привлечь не менее 100 млрд долларов. Уже потом эту планку снизили до 3%, а в этом году еще в два раза.



Напомни, банкиры советовали, если не сказать уговаривали, королевской семье снизить ценовые аппетиты и продать акции дешевле, это помогло бы обеспечить дальнейший рост акций после IPO и защиту инвестиций.



Однако те, видимо, очень хотели побить рекорд Alibaba и войти в историю. Да и деньги саудитам нужны как воздух именно сейчас. При текущих ценах на нефть дефицит бюджета в этом году составит почти 5%, а в следующем 6.5%.



Кроме того, нужны средства на реализацию амбициозной программы по перестройке экономики и уходя от нефтяной зависимости.



Задача выполнена, однако некоторые эксперты вспоминают PetroChina.



Вскоре после первичного размещения на Шанхайской бирже в 2007 году компания стала первой в истории, достигшей капитализации в 1 триллион долларов.



Однако с тех пор ее стоимость обвалилась до менее 140 миллиардов, и это падение стало крупнейшим разрушением акционерного капитала в мировой истории.

