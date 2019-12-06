Рабочие переосмыслили понятие уличной еды и готовят обед в асфальте - ВИДЕО
Мужчины, которые укладывают асфальт на дорогах Большого Манчестера (Англия), не прочь сделать перерыв и сытно и вкусно пообедать.
Недавно некий Джон Уэбб решил переосмыслить понятие уличной еды и посвятил коллег в свой необычный способ подогревания пищи. Поскольку у рабочих нет микроволновки, пришлось бы им довольствоваться холодными блюдами, но 46-летний изобретатель научил их использовать горячий асфальт, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Всё, что нужно - это тщательно завернуть еду в фольгу, поместить в обжигающую асфальтовую массу и подождать несколько минут. Джон рассказал, что подогревание пирога занимает 15 минут, а бекона и колбасы - около 20 минут. В асфальте можно даже подогреть (а то и приготовить) целую курицу, хотя, конечно, многие гурманы сочли бы такую трапезу неприемлемой.
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