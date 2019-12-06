https://news.day.az/world/1182799.html Продажные полицейские организовали «зелёную» улицу для богатого автовладельца - ВИДЕО
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Продажные полицейские организовали «зелёную» улицу для богатого автовладельца - ВИДЕО
Дача взятки дорожным полицейским в середине сентября была запечатлена на оживлённой улице в Камбодже, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Автомобилист решил расчистить себе дорогу проверенным способом и раздал денежную наличность блюстителям правопорядка.
Получив первый "транш", полицейские побежали освобождать проезжую часть перед щедрым автовладельцем.
Многие камбоджийские интернет-пользователи похвалили автомобилиста, за то, что он вознаградил служащих.
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