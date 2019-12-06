https://news.day.az/world/1182816.html Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину - ВИДЕО
В Североуральске житель одного из домов запечатлел, как стая агрессивных собак напала на прохожего. На опубликованных кадрах видно, как парень начал медленно отступать от встретившихся ему на пути дворовых собак. Однако в какой-то момент не выдержал и попытался спастись бегством, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Он побежал от собак в сторону дороги, но запнулся и упал на скользкой поверхности, где только проехал автомобиль. К счастью, животные не стали дальше преследовать главного героя видео и отступили.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре