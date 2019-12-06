В Омской области одной из деревень грозит самая настоящая биологическая катастрофа из-за огромного скотомогильника, который разрастается недалеко от поселения. Жители утверждают, что туда не первый год свозят кости, головы и остатки туш с местного мясокомбината. Летом в округе стоит невыносимый запах - дышать просто невозможно. Представители предприятия утверждают, что они тут ни при чем. А местные чиновники в упор не замечают проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Это не кадры из фильма ужасов. Сотни литров жира и крови. Буквально горы мяса и костей. Скотобойня под открытым небом.

Виталий Поддубиков - местный депутат и один из многих, кому несанкционированный скотомогильник мешает спать по ночам. И достаточно давно.

"Как говорят местные жители - это предыдущих лет. Порядка уже десятилетия", - отметил он.

Уставшие от дурно пахнущей жизни сельчане грешат на местный мясокомбинат. По их словам, машины, доверху наполненные останками животных, выезжают из этих ворот. Об угрозе эпидемии здесь не знают.

"С ассенизаторской машиной у нас есть договор. Это частный предприниматель, который и занимается. На данный момент проверок пока не было. Идут разбирательства", - говорит сотрудник скотобойни Михаил.

Завод по утилизации отходов находится в сотне километрах от села. Очевидно, что владельцам мясокомбината отправлять туда машины невыгодно. Проблему, кажется, не замечают и местные чиновники.

"Дело вот в чем. Он не стоит на балансе даже в администрации поселения, но таких серьезных и глобальных проблем для деревни он вообще не представляет абсолютно", - сказала глава Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области Марина Эйнбаум.

Открыть глаза местным властям пытаются и активисты "Общероссийского народного фронта". Они требуют закрыть опасную свалку.

"Должен быть построен полигон с государственным контролем. Либо это за счет прямого государственного финансирования, либо на условиях концессий", - сказал член Омского регионального штаба ОНФ Юрий Федотов.

После того как на проблему обратили внимание активисты, в дело вмешалась прокуратура.

"В прокуратуру Омской области направлены документы на согласование и проведение внеплановой проверки в отношении этого убойного пункта", - заявил заместитель начальника отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.

За неправильную утилизацию биологических отходов ответственность по ч. 3 ст. 10.8 КоАП предусматривает штраф для юридических лиц от 500 до 700 тысяч рублей.

Эксперты считают: если не избавиться от проблемы сейчас, а лишь замаскировать ее, присыпав землей, биологической катастрофы местного масштаба точно не избежать.

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