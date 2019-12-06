В Индии полицейские участвовали в курьезных учениях. Им вместо лошадей выдали палки, на которых и пришлось "скакать" весь день. Оказалось, что так поступили, поскольку на всех не хватило лошадей, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.



В индийском городе Фирозабад прошли полицейские учения, которые вызвали недоумение у интернет-пользователей, после того как кадры с мероприятия попали в сеть, пишет News Jizz.

Так, конным полицейским на учениях выдали не лошадей, а палки. Стражам порядка пришлось бегать с палками между ног, имитируя езду на лошадях.



Когда инцидент получил широкую огласку, то руководителю местной полиции пришлось пояснять, что на учениях пришлось действовать таким образом из-за нехватки лошадей. Также он попросил не высмеивать полицейских.

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