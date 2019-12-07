В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места ДТП на севере Москвы, где автомобиль насмерть сбил трех пешеходов, передает Day.Az.

Авария произошла в Локомотивном проезде. Водитель наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм три человека скончались на месте, еще два человека из автомобиля пострадали.

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