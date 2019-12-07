Артистка отказалась танцевать на свадьбе в штате Уттар-Прадеш в Индии. За это девушке выстрелили в лицо, сообщает BBC News.

Раненая была госпитализирована, пуля попала ей в челюсть. По информации издания, видео с моментом стрельбы разлетелось по местным соцсетям.

По какой причине исполнительница прервала танец, журналисты не пишут.

Стрелок скрылся, но полиция уже выяснила, где он находится, и пообещала скорое задержание, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

Индийские блогеры уточняют, что замуж дочку отдавал глава сельской общины, но мог ли стрелять кто-то из его родственников, недовольный поведением танцовщицы, не сообщается.

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