В Санкт-Петербурге нашли внедорожник, который угнали вместе с миллионами и бриллиантами. Наличность украли, а вот драгоценности воры почему-то не тронули, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с камеры наблюдения. Вот во двор, где припаркована иномарка, заезжает подозрительная легковушка. Сначала из нее выходит один мужчина, а следом, натянув на голову капюшон, спешит его сообщник. Чтобы вскрыть автомобиль, завести и уехать, жуликам понадобилось чуть больше минуты.

Черный внедорожник обнаружили у соседнего дома. Из салона похитили деньги - около 3 миллионов рублей. Хозяйка заявила, что внутри был еще и огромный бриллиант стоимостью 1,5 миллиона. Его нашли. Видимо, преступники просто не заметили блестящий камень или же приняли его за дешевую бижутерию. Угонщики в розыске.

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